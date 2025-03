Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (318) Graffiti-Sprayer festgenommen

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstagabend (27.03.2025) einen Graffiti-Sprayer in der Nürnberger Innenstadt fest. Der 38-Jährige hatte an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten Schriftzüge aufgesprüht.

Gegen 19:45 Uhr meldeten aufmerksame Passanten der Polizei per Telefon einen Mann, der an einem Treppenabgang zu einem Parkhaus in der Hinteren Ledergasse ein lilafarbenes Graffiti an die Wand sprühte. Eine Polizeistreife konnte kurz darauf in der Nähe des Tatorts einen 38-jährigen Tatverdächtigen anhalten. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann zwei Farbspraydosen und stellten diese sicher.

Während der Befragung gestand der 38-Jährige ein, für den Schriftzug an dem Treppenabgang verantwortlich zu sein. Außerdem gab er an, zuvor noch ein weiteres Graffiti im Bereich des Skateparks am Spittlertorgraben angebracht zu haben.

Der durch die Schriftzüge entstandene Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell