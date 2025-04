POL-PPMZ: Einsatz King-Park-Center -Aufhebung der Sperrung

Mainz (ots) - Nach einem Streitgespräch in einem Unternehmen im Mainzer King-Park-Center, drohte ein 57-jähriger Mann seinem Gesprächspartner mit einer Bombe. Der Mann konnte kurze Zeit später in der Nähe durch Polizeikräfte festgenommen werden. Da er einen Koffer in dem Gebäude zurückließ, wurde das Gebäude durch die Polizei geräumt und der Gegenstand von Spezialkräften des LKA untersucht. Das Gebäude sowie ...

mehr