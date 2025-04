Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 20-jährige durch unbekannten Mann gegen Geländer geschubst

Mainz (ots)

Bereits am Montagabend, dem 07.04.2025 wurde eine 20-jährige Mainzerin durch einen ihr unbekannten Mann in einem Park in der Nähe der Uniklinik angesprochen. Nachdem sie ihm zu verstehen gab, dass er sie in Ruhe lassen soll, ließ er von ihr ab. Am Dienstag, 08.04.2025 gegen 07:30 Uhr sprach er sie an gleicher Stelle erneut an, worauf sie dieses Mal nicht reagierte. Kurz darauf spürte sie, wie sie von hinten an ihrem Rucksack festgehalten wurde. Als sie sich umdrehte, erkannte sie den Mann vom Vortag wieder. Unvermittelt schubste er sie, wodurch sie nach vorne gegen ein Geländer fiel und sich hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht zuzog. Anschließend flüchtete der Mann, der möglicherweise dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sein könnte. Da sie den Vorfall erst später der Polizei meldete, konnte dieser auch im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Die 20-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: ca. 180 cm groß, ca. 45-50 Jahre alt, verfilzte dunkelbraun-schwarze Haare, dunkelbraun-schwarzer Vollbart, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Jogginghose, Jacke in unbekannter Farbe, schlechtes, genuscheltes Deutsch.

Mainz 1:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

