POL-FR: Albbruck: PKW beschädigt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin die Kreisstraße von Birkendorf in Richtung Roggenbach. In einer Kurve kam sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte neben der Fahrbahn in einen kleinen Graben. Hierbei verletzte sie sich leicht im Rückenbereich und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Das Motorrad wurde leicht beschädigt. ...

mehr