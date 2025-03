Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 10:30 Uhr, soll es vor einem Café in Jestetten zu einem geringfügigen Anstoß zwischen einem VW mit Schweizer Kennzeichen und einem weißen Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen gekommen sein. Die 74-jährige Fahrerin des VWs wurde durch eine unbekannte Zeugin auf die Kollision aufmerksam gemacht, allerdings konnte vor Ort an beiden Fahrzeugen keine Beschädigungen festgestellt werden. An der Wohnanschrift angekommen, wurde bei genauerer Betrachtung ein möglicher neuer Schaden am VW festgestellt, weshalb die Polizei verständigt wurde. Der Polizeiposten Jestetten (07745 92582 0) bittet die unbekannte Zeugin oder den Halter des geschädigten weißen Fahrzeugs, sich zu melden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07751 8316 0 entgegen.

