POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochscharzwald, Gem. 79206 Breisach, Einmündungsbereich L104 / K4927

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 11.03.25, gg. 15.40 Uhr, an der obigen Örtlichkeit. Eine 84-jährige Radfahrerin befuhr die K4927 von Achkarren her kommend und wollte an der genannten Einmündung die L104 überqueren um dort auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen. Hierbei übersah sie einen, die L104 aus Richtung Burkheim kommenden PKW. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich wobei die Radfahrerin durch den PKW aufgeladen, und so schwer verletzt wurde, daß sie kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 - 13.000 Euro!

Gö/FLZ

