POL-FR: Gundelfingen: Mehrere Mülltonnen nach mutmaßlicher Brandlegung zerstört - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte hatten am Sonntagmorgen, 09.03.2025, gegen 05:50 Uhr in der Hansjakobstraße in Gundelfingen mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Rund 20-30 Mülltonnen, abgestellt an mehreren dafür vorgesehenen Abstellorten zwischen den Hausnummern 3 bis 7 wurden dabei teilweise vollständig zerstört. Durch die Hitzentwicklung wurden auch zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge sowie eine Hecke beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich vermutlich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Der Polizeiposten Gundelfingen (Tel.: 0761 503659-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die möglicherweise verdächtigen Beobachtungen gemacht und/ oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

