Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Dienstag, 08.04.2025 gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 32-jährige Mainzerin mit ihrem PKW die Essenheimer Straße, um an der Kreuzung nach rechts in die Straße "Am Ostergraben" einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 12-jähriger Junge letztgenannte Straße auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung der Kreuzung mit seinem E-Scooter. Als er eine vor ihm fahrende Radfahrerin überholen wollte, scherte er hierfür nach rechts auf die Fahrbahn aus und befuhr diese kurzzeitig entgegen der Fahrtrichtung. Da er nicht mehr rechtzeitig nach links ausweichen konnte, kollidierte er mit der entgegenkommenden 32-jährigen PKW-Fahrerin, welche in diesem Moment aus dem Kreuzungsbereich kam und zog sich Verletzungen beider Beine zu. In Begleitung seines Vaters wurde er vom Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Durch die Polizei wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen. Da der Junge noch keine 14 Jahre alt war, durfte er den Roller laut Gesetz noch nicht fahren. Aufgrund seiner Strafunmündigkeit muss er sich jedoch nicht wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

