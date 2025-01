Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Leienkaul/Schmitt (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Cochem zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter. Die vermeintlichen Polizisten der Polizeiinspektion Cochem gaben in allen Fällen an, dass am Abend ein größerer Raub/Einbruch bevorstehe. Es seien bereits Täter gefasst worden, jedoch seien einige noch auf der Flucht. Die Polizei in Cochem möchte sensibilisieren: Es kam derzeit zu keinem Raub/Einbruch im Bereich Leienkaul/Schmitt. Auch ruft die Polizei nicht an und möchte wissen, ob sich Wertgegenstände zu Hause befinden. Bitte beenden Sie solche Telefonate und informieren Sie die örtliche Polizeiinspektion.

