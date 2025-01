POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Kaisersesch

Grafschaft (ots) - Am Samstag, den 25.01.2025, in der Zeit von 18:15 Uhr und 21:15 Uhr, drangen unbekannte Täter im Schutz der Dunkelheit durch das Aufhebeln einer Tür in ein Haus in der Landskroner Straße in Grafschaft, Ortsteil Överich ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Kripo Mayen fragt nun wer verdächtigte Personen und Fahrzeuge zur Tatzeit wahrgenommen hat. Hinweise werden unter der Tel: 02651-8010 entgegengenommen. Rückfragen ...

