POL-PDMY: Diebstahl von Kupferkabel

Mayen, Koblenzer Straße 174a (ots) - Am 27.01.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz der Fa. Kaufland in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen parkenden Pkw, Audi A 6 und flüchtete von der Unfallstelle. Der Aufprall beim Unfallhergang war so heftig, das an dem Audi die Alarmanlage ausgelöst wurde. Umstehende Zeugen könnten so auf das ...

