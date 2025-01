Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße 174a (ots)

Am 27.01.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz der Fa. Kaufland in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ausparken einen parkenden Pkw, Audi A 6 und flüchtete von der Unfallstelle. Der Aufprall beim Unfallhergang war so heftig, das an dem Audi die Alarmanlage ausgelöst wurde. Umstehende Zeugen könnten so auf das Unfallereignis aufmerksam geworden sein. Die Polizei bittet im vorliegenden Fall um Hinweise von Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten, oder Angaben zu dem wegfahrenden Fahrzeug machen können. Der unfallflüchtige Täter hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell