Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wahlplakate der Bürgerlichen Parteien abgerissen und entwendet

Kaifenheim/ Brohl (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.01.25 bis Sonntag, 26.01.2025 wurden in der Ortschaft Kaifenheim nahezu alle Wahlplakate abgerissen und entwendet. Lediglich die Plakate der AfD wurden nicht angegangen. Auf einem Mitfahrerparkplatz an der A 61 bei Kaifenheim wurde ein großes Wahlbanner der SPD entwendet. In der Ortschaft Brohl wurden im gleichen Zeitraum die Wahlplakate der SPD entwendet. Hinweise zu den genannten Straftaten bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840

