POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallverursacher gesucht

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Döhrmannplatz; Tatzeit: 10.09.2024, zwischen 06.30 Uhr und 11.30 Uhr; Diverse Werkzeuge haben Unbekannte am Dienstagvormittag in Gronau entwendet. Dazu betraten die Täter widerrechtlich einen unverschlossenen Baucontainer. Der Lagerplatz befindet sich an der Döhrmannstraße an einer dortigen Baustelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau ...

