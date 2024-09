POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 06.09.2024, 16.00 Uhr, und 09.09.2024, 07.40 Uhr; Schmuck haben Unbekannte am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in Bocholt erbeutet. Die Täter waren in ein Wohnhaus an der Münsterstraße eingedrungen, nachdem sie sich an einem Fenster zu schaffen gemacht hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: ...

