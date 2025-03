Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei Freilassing vollstreckt Haftbefehle

Die Bundespolizeiinspektion Freilassing erzielte über das Wochenende 76 Fahndungstreffer und vollstreckte 9 Haftbefehle.

Am Samstagmorgen (22. März) haben gegen 3.30 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei an der Kontrollstelle auf der BAB 8 einen 35-jährigen Letten als Insasse eines Fernreisebusses überprüft. Bei dem Letten stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Kiel nach dem Mann sucht. Das Landgericht Kiel hatte ihn wegen schwerer Körperverletzung im Dezember 2016 zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Nachdem der Lette einen Teil der Strafe in einer deutschen Haftanstalt verbüßt hatte, wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Für den Fall, dass der Mann in die Bundesrepublik zurückkehrt, hatte das Gericht die Nachholung der Vollstreckung angeordnet. Zur Vollstreckung der Restfreiheitsstrafe von 714 Tagen wurde der Lette nun von der Bundespolizei verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntag (23. März) gegen 4.00 Uhr überprüften Bundespolizisten ebenfalls an der Kontrollstelle Schwarzbach-Autobahn einen kosovarischen Reisebus. Bei einem 59-jährigen Kosovaren wurde festgestellt, dass er von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wird. Wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung hat das Amtsgericht Bad Homburg den Mann im Jahr 2014 zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Auch in diesem Fall erfolgte eine vorzeitige Haftentlassung und Abschiebung in das Heimatland. Jetzt muss der Kosovare eine Restfreiheitsstrafe von 215 Tagen verbüßen, weswegen er durch die Bundespolizei verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

