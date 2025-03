Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffiti-Sprayer in Unterführung gestellt

Flucht endet unter Brücke

Neufahrn b. Freising (ots)

Ein 19-jähriger Mann wurde am späten Freitagabend (21. März) von der Bundespolizei in einer Unterführung zwischen Neufahrn und dem Flughafen München beim Sprayen eines Graffitis ertappt. Nach einer kurzen Flucht konnte er mithilfe eines Polizeihubschraubers aufgefunden und festgenommen werden.

Während einer Überprüfung eines Einbruchsalarms an einem elektronischen Stellwerk entdeckte eine Streife der Bundespolizeiinspektion München gegen 22:25 Uhr eine Person, die in einer Unterführung unter den Gleisen ein Graffiti anbrachte. Beim Erblicken der Beamten ergriff der Sprayer sofort die Flucht. Eine Fahndung mit Unterstützung mehrerer Streifen sowie eines Polizeihubschraubers der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim führte schließlich zum Auffinden des Mannes unter einer Brücke neben den Gleisen. Nach einer Gleissperrung konnte der 19-jährige Deutsche aus Neufahrn bei Freising gesichert und vorläufig festgenommen werden. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte einen Rucksack mit mehreren Spraydosen sicher. Das aufgesprühte Graffiti erstreckte sich über eine Fläche von 5,4 Quadratmetern und verursachte einen Sachschaden von rund 270 Euro. Der Mann wurde zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München in der Denisstraße gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Bahnbetriebliche Auswirkungen:

Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen und der notwendigen Gleissperrung zwischen dem Abzweig Neufahrn Nord und Freising kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr: -Vier Züge verspäteten sich um insgesamt 48 Minuten -Ein Zug fiel teilweise aus -Ein Zug wurde komplett gestrichen

