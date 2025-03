Bundespolizeidirektion München: 15.000 Euro im ICE gefunden / Ehrliche Finderin informiert Bundespolizei

Bundespolizeidirektion München

München / Hannover (ots)

Einen nicht alltäglichen Anruf erhielt die Bundespolizei am Sonntagmorgen (23. März). Eine 33-Jährige habe in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach München eine Tasche mit 15.000 Euro Bargeld gefunden. Von dem Besitzer fehlte jedoch jede Spur.

Gegen 06:50 Uhr meldete sich eine 33-jährige Deutsche aus Leipzig und gab an, eine Tasche mit einer ungewöhnlich hohen Summe Bargeld auf einem Sitz im ICE gefunden zu haben. Eine Besitzerin oder ein Besitzer sei nicht ausfindig zu machen. Als der Zug in München eintraf, wartete eine Streife auf die ehrliche Finderin und übernahm die wertvolle Tasche. Eine Zählung ergab, dass es sich um 15.000 Euro Bargeld in ausschließlich 200EUR handelte. Das Geld wurde sichergestellt. Erste Ermittlungen zu einer möglichen Herkunft des Geldes verliefen bisher erfolglos.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell