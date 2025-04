POL-PPMZ: Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Zoll und Stadt Mainz

Mainz (ots) - Am 11.04.2025 gegen 03:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Terrassenstraße in Mainz, nach welchem zwei Unfallbeteiligte aus dem Fahrzeug gestiegen und "lallend" in Richtung Schillerplatz gelaufen seien. Vor Ort konnte das Unfallfahrzeug mit drei weiteren beschädigten parkenden Fahrzeugen durch die Polizei festgestellt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den ...

