Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Skoda beschädigt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Geiststraße, in Höhe der Hausnummer 45. Ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter grauer Skoda wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung bemüht zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell