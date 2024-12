POL-SO: Streitigkeiten am Hansaplatz

Werl (ots) - Am späten Nachmittag des 06.12.2024 erhielt die Polizei durch Zeugen einen Hinweis auf Waffen und Betäubungsmitteln in einer Wohnung in der Walburgisstraße in Werl. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde die Wohnung durch Hinzuziehen von Spezialeinheiten durchsucht. Es konnten diverse Messer, Luftgewehre, PTB Waffen, diverses Zubehör sowie Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden ...

