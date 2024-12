Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vergewaltigung in Werl - Folgemeldung 2

Werl (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Soest:

Nach einer Vergewaltigung in Werl (siehe Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5900817 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5902173 ) kann dem Beschuldigten nun eine weitere Tat nachgewiesen werden.

Aufgrund weiterer Ermittlungen steht der Beschuldigte im Verdacht, eine gleichgelagerte Tat am 29.10.2024 in Oberhausen verübt zu haben.

Auch dort wurde eine Frau, die einen Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch überrascht hatte, von diesem vergewaltigt. Der Täter hatte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft. Als er auf die Frau traf, überwältigte und fesselte er sie. Nachdem er die Räume nach mitnehmenswerten Sachen durchsucht hatte, vergewaltigte er die gefesselte Frau. Nach der Tat ließ er sie gefesselt zurück und verließ den Tatort unerkannt.

Bei der Festnahme des hier Beschuldigten in Werl konnten zwei Messer sichergestellt werden, die nach den Ermittlungen bei der Tat in Oberhausen entwendet worden waren. Auch die Beschreibung des Täters durch das Opfer in Oberhausen deutet auf den hier Beschuldigten hin.

Der 40-jährige Deutsche befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat er sich nicht eingelassen. Ein dem Beschuldigten zugeordneter Fingerabdruck konnte zwischenzeitlich an einem Gegenstand aus der Tatortwohnung in Werl gesichert werden.

Die Ermittlungen dauern an.

