POL-ESW: Pressebericht vom 23.04.25

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 14:00 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 37-Jähriger aus Eschwege, der mit einem E-Scooter in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege unterwegs war, durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw und E-Bike kollidieren

Um 16:55 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Parkplatzgelände des Bürgerhauses in der Sälzer Straße in Hessisch Lichtenau ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Zur Unfallzeit befuhr ein 36-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pedelec den Parkplatz in Richtung der Sälzer Straße, als ein 39-Jähriger, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau, in diesem Moment mit seinem Auto rückwärts ausparkte. Dabei übersah er den herannahenden Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall kam der 36-Jährige mit den E-Bike zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. Zudem stellte sich heraus, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Lindenstraße in Fürstenhagen wurde zwischen dem 19.04.25, 21:00 Uhr und dem 22.04.25, 07:10 Uhr ein Pkw Dacia beschädigt. Unbekannte zerkratzten die linke Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Durch die Stadt Hessisch Lichtenau werden zwei Vorfälle von Graffiti in Hessisch Lichtenau angezeigt. Im Zugangsbereich zum Frau Holle-Park wurde die dort verlaufende "Alte Stadtmauer" (Denkmal) mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Ebenfalls betroffen ist das "Alte Rathaus" in der Landgrafenstraße, wo im Zufahrtsbereich zum Parkplatz ein Mauerstein mit roter Farbe besprüht wurde. In beiden Fällen wurde eine Art "Smiley" durch unbekannte Täter aufgesprüht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.-Nr.: 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 11:30 Uhr parkte gestern Vormittag ein 88-Jähriger aus Witzenhausen im unteren Parkdeck des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen mit seinem Pkw in eine Parklücke ein. Dabei touchierte er mit dem Auto einen dort geparkten VW Aerton im Frontbereich. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bei einer polizeilichen Kontrolle am gestrigen Mittag, um 13:58 Uhr, in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen stellte sich heraus, dass ein 33-Jähriger aus Uslar mit einem Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Um 03:24 Uhr wurde vergangene Nacht ein Anwohner in der Bergstraße in Hundelshausen durch die Geräusche einer ausgelösten Alarmanlage wach. Bei Nachschau aus dem Fenster konnte er noch sehen, wie zwei dunkel gekleidete Personen in seinem Pkw saßen, die dann in Richtung Höhenweg davonliefen. Beide sollen mit einem Kapuzenpulli gekleidet gewesen sein. Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung nach den beiden Personen blieb in den Nachtstunden ohne Erfolg. Unklar bleib, wie die Tatverdächtigen in das Auto gelangt sind, das nach Angaben des Geschädigten definitiv verschlossen war. Aufbruchspuren waren in der Nacht nicht festzustellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Pkw-Diebstahls wurde eingeleitet. Hinweise: 05542/93040.

