POL-ESW: Pressebericht vom 17.04.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 11:23 Uhr beabsichtigte heute Vormittag ein 42-jähriger Eschweger mit seinem Pkw von der Sudetenlandstraße in die Niederhoner Straße in Eschwege abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 63-jährigen Eschwegerin, die stadtauswärts fuhr. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Außenspiegel beschädigt

Um 07:21 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus Bosnien und Herzegowina mit einer Sattelzugmaschine die B 249 von Wanfried kommend in Richtung Thüringen. Dabei kam er mit dem Sattelzug zu weit nach links, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug kam, der von einem 51-Jährigen aus Unstruttal gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkdeck in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege wurde am gestrigen Nachmittag ein dort geparkter schwarzer Pkw Opel Astra Sports Tourer, vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür, beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:08 beschädigte gestern Vormittag eine 20-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw auf dem Gelände der Zulassungsstelle in Eschwege beim Einparken einen dort geparkten Opel Kadett, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand.

Seitlicher Zusammenstoß

Zu einem seitlichen Zusammenstoß kam es am gestrigen Vormittag in der Wiesenstraße in Eschwege. Um 11:07 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in Richtung "Stad". Ein 78-Jähriger aus Eschwege beabsichtigte zu dieser Zeit mit seinem Pkw nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, worauf der 41-Jährige rechts an dem Pkw vorbeifahren wollte. In dieser Situation kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei es über den genauen Unfallhergang unterschiedliche Angaben der Beteiligten gibt. Sachschaden: ca. 7000 EUR

Wildunfälle

Um 05:33 Uhr befuhr heute früh ein 50-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Pkw die B 249 zwischen Schwebda und Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock. Der Rehbock überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:15 Uhr, ein 23-Jähriger aus Eschwege, der mit seinem Pkw auf der L 3242 zwischen Frankershausen und Albungen unterwegs war. Das Reh entfernte sich nach dem Aufprall; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Diebstahl eines E-Bike

Um 22:30 Uhr hielt sich gestern Abend ein 35-Jähriger aus Wanfried in der Parkanlage "An den Anlagen" in Eschwege unweit des dortigen Kiosk auf. Um zu telefonieren stellte er sein E-Bike der Marke "Zündapp" ungesichert einige Meter hinter sich unweit einer Parkbank ab. Nach Beendigung des Telefonats musste er feststellen, dass unbekannte Täter das Pedelec entwendet hatten. Schaden: ca. 1200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:35 Uhr befuhr gestern Abend eine 22-Jährige aus Sontra mit einem Pkw die K 20 zwischen Ulfen und Sontra. In der Gemarkung von Lindenau kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Stromkasten gerollt

Um 18:21 Uhr parkte gestern Abend eine 23-Jährige aus Hessisch Lichtenau ihren Pkw in der Kasseler Straße in Großalmerode. In dem abschüssigen Bereich rollte der Pkw zurück über die Fahrbahn hinweg und prallte mit dem Heck gegen einen Stromkasten der Kasseler Stadtwerke sowie einen daneben aufgestellten Kasten eines Glasfaserversorgers. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 09:15 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 78-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw vom Ernst-Kropf-Weg in Ziegenhagen in die Sebastian-Kneipp-Straße einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 72-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Unfall mit E-Scooter

Um 18:11 Uhr befuhr zwei Kinder (11 und 12 Jahre alt) aus Witzenhausen mit einem E-Scooter die Ledergasse in Kleinalmerode und beabsichtigten nach links in Richtung "Lindenplatz" abzubiegen. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem dort im Einmündungsbereich wartenden Pkw, der von 37-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Eines der Kinder wurde dabei leicht verletzt. Da der E-Scooter zudem nicht versichert war wurde gegen den Halter eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 150 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

