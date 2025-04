Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung Werra-Meissner

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Beim Einparken in eine Parklücke auf dem Aldi Parkplatz in Wanfried verursachte eine 75-jährige Frau aus Südeichsfeld heute Morgen um 08:29 Uhr Sachschaden. Sie touchierte hierbei den hinteren linken Kotflügel eines geparkten Fahrzeuges einer 33-jährigen Frau aus Wanfried. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000EUR.

Polizei Sontra

Polizei Hessisch Lichtenau

Polizei Witzenhausen

Versuchter schwerer Fall des Diebstahls aus Bildungszentrum

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Bildungszentrum für angewandte Technik in Witzenhausen, in der Straße "Am Sande" einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Zugangstür zum Aufenthaltsraum. Der Sachschaden an der Tür wird mit 500EUR beziffert.

Unfallflucht

Von der Unfallstelle entfernte sich am späten Vormittag ein 62-jähriger LKW-Fahrer aus Polen, nachdem er mit seinem LKW in Witzenhausen im Bereich "An der Bohlenbrücke" in Fahrtrichtung "An der Schlagd" in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit zwei am rechten Fahrbahnrand befindlichen Metallpollern. An diesen sowie dem Anhänger des LKW entstand Sachschaden in Höhe von 2000EUR. Dank einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte das Fahrzeug an der Papierfabrik angetroffen und kontrolliert werden. Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler, i.A. PHKin Möhrke

