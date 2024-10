Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Jugendliche angefahren

Am Montag wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall in Ertingen verletzt. Der Verursacher fuhr nach kurzem Halt weiter.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war eine 14-Jährige im Sportplatzweg zu Fuß unterwegs. Sie überquerte die Straße. In diesem Moment sei ein graues Auto angefahren gekommen, so die Jugendliche. Das Auto bog von der Krähbrunnenstraßein in den Sportplatzweg ein. Dabei streifte der Pkw die Jugendliche. Das Mädchen stürzte auf die Straße. Das hatte der junge Fahrer wohl mitbekommen und hielt an. Der etwa 20 Jahre junge Mann, stieg aus seinem Fahrzeug aus und sah nach der Fußgängerin. Der Autofahrer fragte noch, ob alles in Ordnung sei. Anschließend stieg er in sein Auto und fuhr davon. Das Mädchen ging zunächst weiter, suchte aber wenig später wegen den Schmerzen einen Arzt auf. Der stellte leichte Verletzungen fest. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den ca. 20 Jahre alten Fahrer in dem grauen Auto und Zeugen.

++++1920990 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell