Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung der PD Werra-Meissner

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl aus Kellerraum

Ein Diebstahl aus einem Kellerraum in der Reichensächser Straße in Eschwege wurde gestern durch den Geschädigten festgestellt. Demnach haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Vorhängeschloss zur Kellerparzelle aufgebrochen und eine dortige Wildkamera entwendet. Der Stehl- samt Sachschaden wird auf 85EUR geschätzt. Ein weiterer Versuch im selben Mehrfamilienhaus fand vermutlich kurz zuvor oder im Anschluss statt. Hier wurde ebenfalls das Vorhängeschloss der Kellerparzelle aufgebrochen. Ob hier jedoch etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Sachschaden beläuft sich hier auf geschätzte 6EUR. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung

Auf dem Firmengelände eines Kiesgewinnungswerk zwischen Eschwege und Jestädt wurde gestern ein Diebstahl sowie eine Sachbeschädigung vom Sonntag nachgemeldet. Demnach verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Betriebsgelände und entwendeten Kabel im Wert von 1000EUR. Des Weiteren wurde durch Hebelversuche ein Fenster des dortigen Containers beschädigt. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung

In einem ehemaligen Wohnhaus mit Werkstatt in der Schlesienstraße in Niederhone wurde vermutlich in dem Tatzeitraum zwischen November 2024 und dem 12. April 2025 eingebrochen. Hierbei verschafften sich die Täter Zutritt über die Eingangstür in das Gebäude. Aus dem Gebäude selber wurden diverse Gegenstände wie Motoren, Messgeräte, Werkzeuge sowie weiteres Stehlgut in Höhe von 3500EUR entwendet. Der Sachschaden wird mit 1000EUR beziffert. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am gestrigen Abend gegen 20:21 Uhr auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Wichmannshausen, als ein Reh einer 34-jährigen Frau aus Ringgau vor das Auto lief. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000EUR, das Tier verendete noch vor Ort.

Ebenfalls mit einem Reh kam es in den frühen Morgenstunden zwischen Weidenhausen und Eschwege erneut zu einem Wildunfall. Die 19-jährige Fahrzeugführerin aus Meißner konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Am Pkw entstand Sachschaden, das Reh lief in unbekannte Richtung davon.

Verkehrsunfall

Weil ein 30-jähriger Mann aus Albungen die Vorfahrt eines 83-jährigen Mannes aus Niederhone missachtete, kam es gestern am Preußenplatz in Niederhone zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500EUR.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gestern um 12:40 Uhr in Eschwege in Höhe der Jet-Tankstelle. Demnach wollte eine 49-jährige Frau aus Eschwege von dem Tankstellengelände auf die Landstraße in Richtung Niederhone einbiegen, als sie die aus Richtung Stadtmitte kommende und vorfahrtsberechtigte 76-jährige Frau aus Meißner mit ihrem PKW übersah. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 10000EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern auf dem Parkplatz der Waldorfschule in Eschwege. Dort hatte ein 63-jährige Mann aus Geismar zuvor seinen PKW gegen 07:50 Uhr ordnungsgemäß abgeparkt. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug, einem blauen Peugeot zurückkehrte, stellte er in Höhe der Stoßstange vorne links Beschädigungen in Höhe von ca. 300EUR fest. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Auf dem Lidl Parkplatz in Sontra kam es gestern Morgen um 10.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden und einem vorbeifahrenden PKW. Demnach fuhr ein 79-jähriger Mann aus Wehretal mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke heraus und übersah hierbei die hinter ihm vorbeifahrenden 72-jährige Frau aus Waldkappel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Verletzt wurde niemand.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 10:59 Uhr übersah ein 24-jähriger Niederländer gestern beim herausfahren von einem Grundstück in Witzenhausen in der Straße "Obere Ellenbergstraße" ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und beschädigte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Weil ein 27-jähriger Mann aus Witzenhausen mit seinem Fahrrad im Bereich der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen durch eine auffällige Fahrweise auffiel, wurde dieser gestern Abend gegen 22:08 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie eine Anzeige vorgelegt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler, i.A. PHKin Möhrke

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell