POL-ESW: Pressebericht vom 15.04.25

Vom Bremspedal abgerutscht

Um 14:48 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 76-Jähriger aus Bad Saarow mit seinem Pkw in der Tiefgarage der Schloßgalerie in Eschwege auszuparken. Dabei rutschte der 76-Jährige mit dem Fuß von der Bremse ab und fuhr dadurch rückwärts gegen das Heck eines dahinter geparkten Pkw Toyota. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Parkhauswand geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 11:14 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 53-Jähriger aus Waldkappel mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Reichensachsen in Richtung Landstraße. Als er von seinem Rad absteigen wollte kam es zum Sturz, da sich die entsprechenden Fahrradschuhe nicht sofort aus der Halterung lösten. Der 53-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Radfahrer

Um 12:25 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 32-jähriger Eschweger mit einem E-Bike den Gehweg am Schloßplatz in Eschwege von der Innenstadt kommend in Richtung Kreuzung zur Bahnhofstraße. Ihm entgegen kam ein Mann, der ebenfalls mit einem E-Bike unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, wobei der 32-Jährige mit seinem Bike stürzte und sich leicht verletzte. Der andere Radfahrer fuhr dessen ungeachtet weiter und kann wie folgt beschrieben werden: Männliche Person von dünner Gestalt. Er trug einen Bart und war mit einem rot-braunen E-Bike unterwegs. Bekleidet war der Fahrer mit einer Lederjacke. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfallflucht

Um 10:23 Uhr parkte gestern Vormittag eine 55-Jährige aus Feucht ihren Pkw Mercedes auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Niederhoner Straße in Eschwege. Kurz darauf musste sie feststellen, dass ihr Auto vermutlich beim Ausparken im linken Heckbereich angefahren und beschädigt wurde. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 15:13 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 34-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in der Straße "Hinter der Mauer" in Eschwege auszuparken. Dabei fuhr sie gegen eine geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

Diebstahl aus Pkw

Um 19:50 Uhr ereignete sich gestern Abend der Diebstahl eines Mobiltelefons aus einem Pkw. Zur Tatzeit hatte ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal seinen Pkw in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege geparkt und führte etwa 50 Meter vom Fahrzeug entfernt ein Gespräch. Dies nutzte ein unbekannter Täter aus, um die etwas geöffnete Scheibe auf der Fahrerseite herunterzudrücken, um die Tat auszuführen. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Fenster

Bereits am vergangenen Freitag, 11.04.25 wurde ein Fenster im dritten Stock der Jugendherberge in Eschwege beschädigt, wie gestern angezeigt wurde. Die Tat soll sich zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr ereignet haben; nicht auszuschließen ist, dass mittels einer Zwille auf das Fenster "geschossen" wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Auch im Eichendorffweg in Waldkappel-Hasselbach wurde ein Fenster eines Einfamilienhauses durch Unbekannte beschädigt. Die Tat ereignete sich in diesem Fall zwischen dem 13.04.25, 16:00 Uhr und dem 14.04.25, 07:00 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Gelddiebstahl

Um 14:34 Uhr begab sich gestern eine 67-Jährige aus Wanfried zur Sparkasse in der Bahnhofstraße in Wanfried. Dort hob sie Bargeld am Geldautomaten ab, vergaß jedoch dieses aus dem Ausgabeschacht zu entnehmen. Nachdem sie dies bemerkte, musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich durch einen Unbekannten das Bargeld in Höhe von 100 EUR entwendet wurde. Hinweise: 05651/9250.

Widerstand, Beleidigung

Ein 59-Jährige Kurgast aus Prenzlau war gestern Abend, um 20:05 Uhr, in der "Großer Hainstraße" in Bad Sooden-Allendorf zu Fuß unterwegs. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes fiel er einen dortigen Abhang hinunter und verletzte sich dabei. Dem alarmierte Rettungsdienst gegenüber verhielt er sich unkooperativ und aggressiv, so dass eine Polizeistreife zur Unterstützung angefordert werden musste. Auch die Polizeistreife wurde entsprechend aggressiv empfangen. Der 59-Jährige schlug nach den Polizeibeamten und beleidigte diese mehrfach. Dabei spuckte er einen der Beamten ins Gesicht. Dies führte dann dazu, dass der 59-Jährige gefesselt werden musste und nach Behandlung seiner Verletzungen in das ZPP eingeliefert wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Kurgast eingeleitet.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich bereits am 12.04.25 in der Sontraer Straße in Stadthosbach ereignet hat. Zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich einer Baustelle der Bauzaun angefahren und noch ca. 10 Meter mitgeschleift. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend. Der Sachschaden am Zaun wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 02:30 Uhr wurde vergangene Nacht ein 30-Jähriger aus Hessisch Lichtenau durch die Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug führte, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

