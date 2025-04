POL-ESW: Umweltdelikte

Polizei Eschwege

Umweltdelikt I

Um 13:21 Uhr wurde gestern festgestellt, dass am Ortsausgang von Küchen "Am Töpfer" in Richtung Meißner ein Öltank illegal am Straßenrand entsorgt wurde. Im Tank befand sich zudem noch eine Restmenge an Öl, worauf ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet wurde.

Umweltdelikt II

Nachträglich angezeigt wurde noch die Entsorgung von Abfall im Bereich von Wanfried, Döringsdorfer Straße, im dortigen Waldstück. Aufgefunden wurden dort ein Eimer mit gebundenen Altöl sowie eingetrocknete Farbreste in Säcken. Ferner wurden noch ein Bobby-Car, eine Babywippe, ein Kindersitz (Pkw) eine Wäschespinne und ein Wäscheständer dort aufgefunden. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 05.04.25 und dem 07.04.25 liegen. Auch hier wurde wegen der abgelagerten Stoffe ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Kripo in beiden Fällen unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

