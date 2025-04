Polizei Eschwege

POL-ESW: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Witzenhausen und Bad-Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden Allendorf / Witzenhausen

Die Beamten der Polizeistation Witzenhausen und vom Polizeiposten in Bad Sooden-Allendorf haben jeweils Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen.

>>>Stromstation mit Hakenkreuzen beschmiert

Wie jetzt zur Anzeige gelangte, haben Unbekannte in Witzenhausen auf dem Gelände der Stadtwerke in der Straße "Am Stieg"/ Ecke "Am Sulzberg" drei Wände einer Stromstation mit Hakenkreuzen in schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben. Neben der Sachbeschädigung erfüllen die Symbole auch den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Tat ereignete sich bereits Ende März, zwischen dem 30.03. und 31.03.2025, ist aber erst jetzt angezeigt worden. Darüber hinaus wurden die Symbole zwischenzeitlich von Herzsymbolen z.T. übermalt, die ebenfalls von Unbekannten aufgebracht wurden. Aufgrund dessen nahmen die Beamten noch eine weitere Anzeige mit gleicher Schadenshöhe auf. In dem Fall liegt die Tatzeit zwischen dem 31.03.2025 und dem 09.04.2025.

>>>Tiefgarage in Bad Sooden-Allendorf mit politischen Parolen beschmiert

In einer öffentlichen Tiefgarage im Balzerbornweg haben unbekannte Täter die Wände mit politischen Parolen besprüht. Der Schaden wird in dem Fall ebenfalls auf 500 Euro beziffert. Hier liegt die Tatzeit zwischen dem gestrigen Donnerstag 15.00 Uhr und dem heutigen Freitag 09.00 Uhr.

Aufgrund des politischen Bezugs übernimmt die weitere Bearbeitung in diesen Fällen jetzt das Fachkommissariat der Eschweger Kriminalpolizei. Hinweise nehmen die Beamten hier unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell