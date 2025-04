Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Kindertagesstätte und Grundschule in Fürstenhagen; Polizei sucht Zeugen

Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Einbrecher in Fürstenhagen unterwegs gewesen und sind sowohl in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte, als auch in die Räumlichkeiten der benachbarten Grundschule eingebrochen.

Die Kripo in Eschwege übernimmt in der Folge die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise.

>>>Kita Forellenfänger betroffen

Gegen 07.00 Uhr wurde der Einbruch in der "Kita Forellenfänger" in der Straße "An den Mühlwiesen" vom dortigen Personal festgestellt. Wie die hinzugerufenen Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, gelangten die Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in das Gebäude. Im Inneren des Gebäudes öffneten die Täter dann gewaltsam noch weitere Türen, durchsuchten die Räume und durchwühlten das vorhandene Mobiliar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr.

>>>Weiterer Tatort in der nahegelegenen Grundschule am Fischbach

Wie sich im Anschluss an die Begutachtung des Tatorts in der Kita herausstellte, waren Einbrecher mutmaßlich im gleichen Tatzeitraum auch in der in der unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen Grundschule in der Schulstraße aktiv. Hier hatten die Täter sich ebenfalls gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft, im Inneren Türen geöffnet und das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in beiden Fällen offenbar nichts geklaut worden. Angerichtete Sachschäden liegen ersten Schätzungen zu Folge bei 2000 Euro in der Kita und bei 500 Euro in der Schule.

Hinweise in den beiden Fällen nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen. Darüber hinaus können Hinweise auch an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 gemeldet werden.

