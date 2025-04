Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.04.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Toilettenpapierrolle in Brad gesetzt

Polizei und Feuerwehr sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.15 Uhr wegen einer Rauentwicklung zu einem Mehrfamilienhaus im Westring in Eschwege gerufen worden. In dem Gebäude, in welchem sich auch als Notunterkunft genutzte Wohneinheiten befinden, war in einer dieser Wohneinheiten einen brennende Toilettenpapierrolle festgestellt worden, die zum Glück aber schnell abgelöscht werden konnte. Zu Personenschäden kam es nicht, der Fußboden in dem betreffenden Zimmer ist durch das Feuer jedoch mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Vorsorglich wurde das Haus kurzzeitig evakuiert, nach Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnte das Gebäude aber wieder betreten und genutzt werden. Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung richten sich jetzt gegen eine 60-Jährige aus Eschwege, die von der Polizei erst am Vorabend dort untergebracht worden war und in deren Zimmer der Brand seinen Ursprung hatte.

Wildunfall

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Berkatal ist am Donnerstagmorgen um 06.00 Uhr auf der Landesstraße L 3240 auf dem Weg von Hilgershausen nach Oberrieden mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Schaden am Pkw der Frau beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wild ausgewichen und mit Leitplanke kollidiert

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ist am Mittwochabend gegen 23.55 Uhr auf der Landesstraße L 3334 von Rodebach kommend kurz vor Harmuthsachsen einem Stück Wild ausgewichen und ist dabei mit der Leitplanke kollidiert. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schäden sind noch keine beziffert.

Polizei Sontra

Fenster am Gemeindehaus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra ist jetzt eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte in der Straße "Thingstätte" in Sontra ein Fenster am Gemeindehaus der katholischen Kirche beschädigt. Verursacht wurde der Schaden, der sich auf 500 Euro beläuft, zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 07.15 Uhr. Hinweise unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Witzenhausen in der Straße "Am Eschenbornrasen" ist am Mittwochmorgen um kurz vor 09.00 Uhr ein geparkter Pkw Opel beim Rangieren durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An dem geparkten Opel entstand am linken hinteren Kotflügel ein Schaden von 350 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Fahrer des besagten Fahrzeugs durch die Polizei Witzenhausen jedoch zeitnah ermittelt werden. Demnach handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Witzenhausen, der für die Verursachung des Schadens verantwortlich sein soll und gegen den sich jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht richten.

Blutentnahme bei Verkehrsteilnehmer wegen Verdacht auf THC

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am späten Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr im Bereich des ZOB, Hinter den Höfen, einen 32-jährigen Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle angehalten. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, gab es bei dem 32-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln (THC), woraufhin ihm die Weiterfahrt mit seinem Kleintransporter untersagt wurde und der Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell