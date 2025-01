Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Brennende Mülltonnen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (22. Januar, 18:50 Uhr) wurden die Beamten der Duisburger Polizei zu einem Brand in der Kalthoffstraße gerufen. Vor einer Schule brannten eine gelbe und eine schwarze Mülltonne. Die Feuerwehr Duisburg konnte die Flammen löschen und einen Schaden am angrenzenden Gebäude ausschließen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell