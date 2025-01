Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Die Polizei Duisburg warnt: Vermehrt Trickbetrüger unterwegs

Duisburg (ots)

Mehrere Senioren sind in den vergangenen Tagen Opfer von Trickbetrügern geworden. Die bisher unbekannten Täter tarnten sich beispielsweise als falsche Polizeibeamte oder Handwerker und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Allein am Dienstag (22. Januar) sind Einsatzkräfte der Polizei dreimal ausgerückt - zur Mecklenburger Straße in Marxloh (13 Uhr), zur Kaiser-Friedrich-Straße in Röttgersbach (13:40 Uhr) und zur Lehrerstraße nach Neumühl (15:30 Uhr). In allen Fällen gaben sich die zwei bis drei Unbekannten als Wasserwerker aus und gaukelten den älteren Menschen vor, den Wasserdruck oder auch die Leitungen überprüfen zu müssen. Bei einer 81- und einer 87-Jährigen flüchteten die Täter mit Bargeld. Bei der dritten Duisburgerin (75) verließen die Betrüger nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute die Wohnung.

Die Kripo hat die Ermittlungen in den einzelnen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg appelliert: Achten Sie auf Ihre älteren Mitmenschen. Sensibilisieren Sie Ihre Großeltern, Eltern und Nachbarn. Halten Sie die Augen offen, wenn in Ihrem Wohngebiet vermehrt dubiose Mitarbeiter von verschiedenen Firmen von Tür zu Tür gehen. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Aktivitäten lieber einmal mehr Verwandte, Nachbarn oder auch die Polizei um Hilfe zu bitten oder sich rückzuversichern.

