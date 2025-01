POL-DU: Walsum: Bei Handel mit Heroin und Kokain beobachtet - Polizei fasst zwei mutmaßliche Dealer

Duisburg (ots) - Ein Trickbetrüger hat am Montag (20. Januar) eine 86-Jährige in ihrer Wohnung nahe der Zieglerstraße bestohlen. Die Seniorin berichtete der Polizei, dass sie am Vormittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten erhalten habe. Der Mann gaukelte der Duisburgerin vor, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien und er sie daher sichern müsse. Im Laufe des Tages (bis etwa 15:30 Uhr) klingelte der ...

