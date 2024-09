Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in die Verwaltungsräume einer Waschanlage +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 04. September 2024, in die Verwaltungsräume einer Delmenhorster Waschanlage eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von ungefähr 00:00 bis 07:00 Uhr haben Unbekannte ein Fenster der Büroräume aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude in der Friesenstraße verschafft. Ob sie bei der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich waren, steht noch nicht fest. Allerdings sind durch diverse Hebelansätze Schäden an Türen und Fenstern entstanden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell