Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Wegen eines Feuers in der Düsternortstraße in Delmenhorst wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Mittwoch, 04. September 2024, gegen 09:30 Uhr, alarmiert.

Nachdem die Meldung über den Notruf eingegangen war, rückten insgesamt 59 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen und der Ortswehren Stadt und Süd zum gemeldeten Brandort in Höhe der Sonderburger Straße aus. Bereits aus einiger Entfernung sahen sie eine dunkle Rauchsäule von einer Doppelhaushälfte aufsteigen. Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbständig in Sicherheit begeben und blieben unverletzt.

Die folgende Brandbekämpfung dauerte bis ungefähr 11:00 Uhr an. In diesem Zeitraum war die Düsternortstraße zwischen Brendelweg und Elbinger Straße nicht passierbar, die Strom- und Gasversorgung teilweise unterbrochen. Nach bisherigen Ermittlungen ist das Feuer im Erdgeschoss einer Haushälfte ausgebrochen. Hinweise auf Fremdverschulden bzw. eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.

Die Unterbringung der sechs Personen, die ihre Wohneinheiten vorerst nicht wieder beziehen können, wird durch die Stadt Delmenhorst gewährleistet. Die angrenzende Haushälfte blieb unbeschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 200.000 Euro geschätzt.

Für die weiteren Ermittlungen der Brandursache hat die Polizei die vom Brand betroffene Haushälfte beschlagnahmt.

