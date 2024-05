LPI-SLF: Unfall mit verletzten Personen

Steinach (ots) - Am Samstag, den 04.05.2024 gegen 09:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion nach erfolgtem Notruf über eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung informiert. Zeugen haben beobachtet, wie eine 82-jährige Frau in Steinach (Landkreis Sonneberg) mit ihrem Pkw Mazda aus Richtung Bahnhof in Richtung Sonneberg fuhr und dabei zunächst am Ockerwerk die Vorfahrt ...

mehr