LPI-SLF: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Sonneberg (ots) - In der Zeit vom 30.04.2024, 18:00 Uhr bis zum 02.05.2024, 19:00 Uhr kam es in Sonneberg in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufscenters zur Beschädigung zweier Fahrzeuge. Die beiden Pkw waren abgeparkt. Als die Besitzer zu ihrem Autos zurückkehrten, bemerkten sie Beschädigungen an den Türen. Die Schäden resultieren vermutlich ...

mehr