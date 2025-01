Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Großmutter und Enkel überlisten Trickbetrüger - Falscher Polizeibeamter gefasst

Duisburg (ots)

Eine 82-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Enkelsohn (16) einen falschen Polizisten in eine Falle gelockt. Der Mann rief die Seniorin am Dienstagabend (21. Januar, 20 Uhr) mit unterdrückter Nummer auf ihrem Mobiltelefon an und behauptete, dass es sich bei ihrem Pflegedienstpersonal um Betrüger handeln würde. Zudem sei ihr Notfallknopf manipuliert worden, sodass sie nicht mehr um Hilfe rufen könne. Es folgten gezielte Fragen nach ihrem Krankheitsgrad, ihrer Wohnsituation und zu Wertgegenständen in ihrer Wohnung.

Die Seniorin war sofort misstrauisch - und drehte den Spieß gegen den Betrüger um. Sie gaukelte dem Mann mit schauspielerischem Talent vor, dass sie in einem Tresor Bargeld, Goldschmuck und Goldmünzen aufbewahre. Der Betrüger witterte große Beute und informierte die Frau, dass in den nächsten Minuten ein "Beamter" für einen Sicherheitscheck vorbeikommen würde. Er befahl der 82-Jährigen, unter keinen Umständen ihre Pflegekräfte sowie Angehörige und Nachbarn darüber in Kenntnis zu setzen, da es sich um ein verdecktes Ermittlungsverfahren handeln würde.

Er hatte die Rechnung ohne die Seniorin gemacht: Sie hatte längst ihren Enkelsohn angewiesen, die echte Polizei zu alarmieren. Als der Betrüger gegen 21:10 Uhr an der Türe der Seniorin nahe der Oranienstraße klingelte und die Wohnung betrat, fassten die Beamten den 18-Jährigen und brachten ihn zur Wache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen dauern an.

Die 82-Jährige hat die Masche der Trickbetrüger schnell durchschaut und sofort gemeinsam mit ihrem Enkelsohn die Polizei verständigt. In vielen Fällen haben die Täter mit ihrem skrupellosen Vorgehen aber Erfolg. Informationen dazu, wie Sie sich vor falschen Polizeibeamten schützen können, gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/230720falschepolizei

