POL-ESW: Pressebericht 08.04.2025

Eschwege (ots)

Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike; 1 Person leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike musste eine Streife der Eschweger Polizei am Montagnachmittag ausrücken. Wie die Eschweger Beamten berichten, befuhr um 14.22 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf die Sudetenlandstraße aus Richtung Preußenplatz kommend in Richtung Niederhone. An der Einmündung von der Sudetenlandstraße zur Landstraße übersah der 67-Jährige einen 57-jährigen Eschweger auf einem E-Bike. Der 57-Jährige befuhr seinerseits die Landstraße auf dem linksseitig befindlichen Radweg aus Richtung Niederhone kommend und kreuzte dabei dann die Sudetenlandstraße, wo er vom Wagen des 67-Jährigen erfasst wurde. Der 57-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei Sturzverletzungen u.a. in Form von Prellungen und Abschürfungen zu. Der gestürzte Radfahrer wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden beläuft sich auf 1700 Euro.

Mit Fahrrad zu Fall gekommen; Schüler leicht verletzt

Fast zur gleichen Zeit ereignete sich ein weiterer Unfall mit einem gestürzten Fahrradfahrer in Eschwege im Bereich Wiesenstraße. Laut Unfallbericht überquerte ein 12-Jähriger aus Eschwege am Montagnachmittag um 14.20 Uhr freihändig auf seinem Fahrrad fahrend einen Fußgängerüberweg in der Wiesenstraße aus Richtung Dünzebacher Torturm kommend. Beim Passieren des Überweges verlor der 12-Jährige die Kontrolle über sein Rad und touchierte eine am Ende des Fußgängerüberwegs befindliche Straßenlaterne. Der Junge kam durch die Kollision mit der Laterne zu Fall und erlitt dabei eine Zahnfraktur. Der Schaden am Fahrrad wird mit 50 Euro angegeben, die Straßenlaterne blieb unbeschädigt.

Parkrempler auf Tankstellengelände

Auf dem Gelände Jet-Tankstelle in der Landstraße in Eschwege kollidierte eine 50-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Ausparken mit einem vorbeifahren Pkw, der von einer 37-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Der verursachte Schaden liegt bei insgesamt 3500 Euro. Ereignet hat sich Vorfall am Montag um kurz vor 12.30 Uhr.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen um 06.05 Uhr erfasste ein 36-Jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf einen Fuchs, als er auf der B 27 aus Richtung Strahlshausen kommend in Richtung Eltmannshausen unterwegs war. Dabei entstand am Wagen des Mannes ein Schaden 500 Euro. Der Fuchs lief nach der Kollision davon.

Körperverletzung, Beleidigung; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend ist ein 50-Jähriger aus Eschwege im Bereich Westring in Eschwege von zwei, dem äußeren Erscheinungsbild nach, Jugendlichen angegriffen und beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.08 Uhr. Die beiden Unbekannten schubsten den Mann zu Boden und stießen diverse Beleidigungen aus, anschließend liefen die beiden Täter in Richtung Innenstadt davon. Zur Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei scheinbar Jugendliche, männliche Täter im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gehandelt haben soll. Beide seien ca. 160-170 cm groß gewesen, einer trug eine schwarze Jacke, der andere eine silber-graue Jacke. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Nachbarschaftliche Streitigkeiten eskalieren; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

In Sontra sind am Montagabend länger anhaltende Streitigkeiten zwischen einem 36-Jährigen und einem 26-Jährigen (beide aus Sontra) auf der Straße eskaliert und endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung. Um kurz nach 19.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese schaukelte sich zwischen den Beteiligten dann aber immer weiter hoch, so dass es auch zu wechselseitigen körperlichen Übergriffen gekommen sein soll. Dabei kam u.a. auch ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz. Neben der hinzugerufenen Polizei, die gegen beide Beteiligten Ermittlungen wegen Körperverletzung einleitete, wurde auch ein Rettungswagen hinzugezogen.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden befuhr in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz nach 01.00 Uhr die B 27 in Richtung Norden. Nahe Unterrieden geriet der Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Leitpfosten. Dabei entstand am wagen des 21-Jährigen ein Schaden von 1000 Euro. Der Schaden an dem Leitpfosten schlug mit 100 Euro zu Buche.

Mülleimer mit Filzstift beschmiert; Polizei sucht Zeugen

Am Montag wurde die Polizei in Witzenhausen um 15.50 Uhr über eine Gruppe Jugendlicher informiert, die in der Straße "Am Frauenmarkt" bei einer Bushaltestelle einen Mülleimer mit Stiften beschmieren. Bei Eintreffen der Beamten war die Gruppe nicht mehr anzutreffen, vorgefunden wurde durch die Streife ein mit schwarzer Schrift und verschiedenen Symbolen und Zahlen bemalter Metallmülleimer. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Zu der verursachenden Person ist lediglich bekannt, dass sie männlich, mitteleuropäisches Aussehen und schwarze Haare hatte. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgenommen, nachdem in der Kirschenstadt am Montagabend ein 67-Jähriger auf seinem Fahrrad zu Fall gekommen war. Der Mann befuhr um 17.38 Uhr in der Straße "Am St. Jakob" einen Fußgängerüberweg, kam dabei zu Fall und zog sich Sturzverletzungen am Kopf und an der Hand zu. Wie sich für die Polizei vor Ort herausstellte, stand der 67-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Daraufhin musste sich der 67-Jährige neben der Versorgung seiner Verletzungen in einem umliegenden Krankenhaus dort auch einer Blutentnahme unterziehen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

