Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Braunes Pferd verletzt: Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns entfernt sich

Issum (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Alpen beritt am Samstag (1. Februar 2025) zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr den Strohweg, asphaltierter Wirtschaftsweg, in Issum. Die Frau aus Alpen, welche auf einem braunen Pferd (Rasse: Shagya-Araber) unterwegs gewesen war, nahm dabei ein entgegenkommendes landwirtschaftliches Gespann wahr. Die Reiterin begab sich mit Ihrem Pferd an den rechten Straßenrand, während der Fahrer eines grünen alten Traktors, an welchem auch ein grüner kleiner Anhänger befestigt war, den Strohweg weiter befuhr. Der Verkehrsteilnehmer verringerte nach Aussage der 32-Jährigen seine Geschwindigkeit nicht und hielt auf Höhe der Reiterin auch keinen ausreichenden Seitenabstand ein, wodurch beim Pferd die Fluchtinstinkte hervorkamen. Es kam zur Kollision des Pferds mit dem hinteren linken Ende des Anhängers, wodurch sich der braune Shagya-Araber an der Hinterhand sowie am Huf verletzte und medizinisch versorgt werden musste. Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns entfernt sich von der Örtlichkeit, konnte durch die Reiterin aber wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - deutscher Phänotypus - Brille - alter grüner Traktor mit einem kleineren grünen Anhänger

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell