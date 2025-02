Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - E-Scooterfahrerin leicht verletzt: Unfallbeteiligter entfernt sich von der Örtlichkeit

Goch (ots)

Am Freitag (31. Januar 2025) gegen 09:35Uhr befuhr eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin, mit einem E-Scooter, die Hartogstraße in Goch. Von der Nordstraße kommend in Fahrtrichtung Parkstraße, beabsichtigte die Frau nach links auf den Parkplatz eines Ladenlokals für Einrichtungsgegenstände abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde die Gocherin durch einen Verkehrsteilnehmenden, welcher sich in einem Pkw hinter der Frau befand, rechts überholt und am rechten Arm touchiert. Die Frau aus Goch verlor die Kontrolle über den E-Scooter, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallbeteiligte im Pkw entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell