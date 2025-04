Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.04.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung; Häusliche Gewalt

Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Eschweger Polizei bei Beziehungsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in Eschwege. Am Sonntagnachmittag wurden die Beamten von Zeugen über eine lautstarke Auseinandersetzung in einer in dem Haus befindlichen Wohnung informiert. Wie sich den Beamten vor Ort darstellte, waren ein 43-jähriger Mann und seine 37-jährige Ex-Lebensgefährtin in eine gegenseitige verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten. Gegenüber den verständigten Beamten wollten beide dazu keine erklärenden Angaben machen. Strafrechtliche Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden von Amts wegen gegen beide Beteiligten eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen

Zu einem eskalierenden Streit zwischen zwei Familienangehörigen wurde die Polizei am Samstagabend um kurz vor 21.00 Uhr gerufen. Im Lindenweg im Bereich des dortigen Parkplatzes und Garagenkomplexes gerieten ein 71-jähriger und ein 45-Jähriger Mann zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 71-Jährige von seinem Gegenüber geschlagen wurde und daraufhin zu Boden fiel. Aufgrund entstandener Verletzungen u.a. im Gesicht wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 71-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Brand in Toilettenlage; Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend sind Polizei und Feuerwehr gegen 19.10 Uhr zu der öffentlichen Toilettenanlage beim Park an den Anlagen in Eschwege, nahe des dortigen Kiosk "Späti", gerufen wurden. Im Damenklo der Toilettenlage war der Mülleimer in Brand geraten, der dann durch die verständigte Feuerwehr abgelöscht wurde. Der Schaden durch Rauch- und Rußentwicklung an Papierkorb, Handtuchspender und den dortigen Fliesen wird mit 500 Euro angegeben. Nach Begutachtung durch die Feuerwehr ist mutmaßlich eine weggeworfene, glimmende Zigarette im Papierkorb ursächlich für die Brandentwicklung. Die Polizei hat daraufhin entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 1300 Euro

Ein 57-jährige Autofahrerin aus Meißner touchierte am Samstag beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Eschwege einen geparkten Klein-Lkw (Sprinter). Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro (Pkw) und 800 Euro (Sprinter).

Polizei Eschwege ermittelt gegen Rentner wegen Unfallflucht; Schaden 4000 Euro

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Meinhard-Grebendorf kam es am Samstag zu einem Unfall beim Ausparken. Wie die Beamten aus Eschwege berichten, parkte ein 88-jähriger Autofahrer gegen 17.00 Uhr rückwärts aus und kollidierte hierbei mit einer zeitgleich einparkenden 23-Jährigen Autofahrerin aus Eschwege. Da der 88-Jährige seine Fahrt dann ohne anzuhalten fortsetzte, wurde die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugerufen, die den verantwortlichen Fahrer ermitteln konnte. Gegen den Rentner wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die festgestellten Unfallschäden werden bei beiden Autos mit je 2000 Euro angegeben.

Auto übersehen; Schaden 15.000 Euro

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Samstagmorgen einen Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden verursacht. Zudem wurde einer der Beteiligten dabei auch leicht verletzt. Gegen 09.35 Uhr wollte der 46-Jährige vom Gelände einer Bäckerei in der Niederhoner Straße auf die Niederhoner Straße stadtauswärts einfahren und fuhr dabei über einen Gehweg in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah der Mann den Wagen eines 43-Jährigen aus Eschwege, der auf der Niederhoner Straße stadtauswärts unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden von 15.000 Euro. Beide Autos waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 43-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Hand, die er später in Krankenhaus behandeln lassen wollte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Sonntag ein Diebstahl zur Anzeige gebracht worden. Demnach sind am Sonntag um 14.00 Uhr mehrere Geschenkartikel aus einem Selbstbedienungsladen in der Straße "Auf dem Klengenberg" in Trubenhausen geklaut worden. Der Tatverdacht richtet sich aufgrund von Beobachtungen gegen eine ca. 170 cm große Frau im Alter von 35-45 Jahren mit schlanker Statur und braunen, zum Zopf gebundenen, längeren Haaren. Die Frau soll diverse Artikel im Wert von knapp 80 Euro aus dem Laden (Holzverschlag) entnommen haben und nur einen geringen Münzbetrag entrichtet haben. Anschließend fuhr die Frau in einem schwarzen VW Touran (Zulassung ist bekannt) davon. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug und der Frau wurden aufgenommen und dauern an.

Polizei Witzenhausen

Rucksack u. Geld gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend ist am Nordbahnhof in Witzenhausen ein Rucksack gestohlen worden, der von dem Besitzer im Bereich einer Bushaltestelle auf dem Boden abgestellt und kurzzeitig unbeaufsichtigt war. Der Diebstahl ereignete sich gegen 20.10 Uhr, etwa 20 Minuten später wurde der Inhalt des Rucksacks, u.a. eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, als Fundsache auf der Polizeistation Witzenhausen abgegeben. Der Rucksack selbst sowie 100 Euro Bargeld hatten die unbekannten Diebe allerdings an sich genommen. Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell