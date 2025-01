Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeieinsatz nach Verkehrsgefährdung

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr kam es vor dem Kaufland in Speyer zunächst zu einer Verkehrsgefährdung. Eine 65-jährige Frau schob Einkaufswägen auf die angrenzende Fahrbahn der Auestraße, was beinahe zu einem Unfall führte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Autofahrer entfernte sie sich laut schreiend in ihre Wohnung. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell