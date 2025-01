POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) - Der 51-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Fahrer drogentypische Anzeichen aufwies und angab, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie eine Ordungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion ...

