Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer/B9 (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:05 Uhr ereignete sich auf der B9 in Höhe der Auffahrt der B39 ein Verkehrsunfall, bei welchem die 66-jährige Fahrerin eines PKW VW Polo, die in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs war, vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den von hinten herannahenden PKW Mercedes eines 26-jährigen Fahrers übersah. Trotz Vollbremsung konnte der 26-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Fahrzeug prallte gegen das Heck des PKW der 66-Jährigen, die daraufhin die Kontrolle verlor und gegen die Schutzplanke schleuderte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 EUR. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, zwei mitfahrende Kinder im Fahrzeug der 66-Jährigen blieben unverletzt. Die B9 war während der Unfallaufnahme sowie Bergung komplett gesperrt, danach einspurig, was zu erheblichem Rückstau führte. Um 13:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell