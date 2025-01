POL-PDLU: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 08:30 Uhr - 19:00 Uhr, wurden verstärkte mobile Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei sieben Verstöße gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung, elf Gurtverstöße und drei Handyverstöße festgestellt, sowie sechs Mängelberichte ausgestellt. In allen Fällen wurden entsprechende Verwarnungen ...

