Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigte Autoreifen durch unbekannten Täter

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 24.01.2025, im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr bis 19:20 Uhr, stellte die 23-Jährige Geschädigte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der REWE Filiale in der Benderstraße in 67227 Frankenthal ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte den Reifen ihres Fahrzeuges vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

