POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen halb zwei, kam es im Auffahrtsbereicht der B9 in Fahrtrichtung Germersheim, von der L528 kommend, zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 23-jähriger und ein 20-jähriger PKW-Fahrer fuhren jeweils mit ihren PKW auf der L528 in Richtung Böhl-Iggelheim um auf die Auffahrt der B9 in Richtung Germersheim zu fahren. Ein auf der L528 entgegenkommender PKW fuhr ebenfalls auf die Auffahrt der B9 und missachtete hierbei die Vorfahrt (rechts-vor-links) der beiden anderen PKW. Der 23-jährige PKW-Fahrer bemerkte dies noch rechtzeitig und bremste stark ab, infolgedessen ihm der 20-Jährige mit seinem PKW von hinten auffuhr. Dadurch wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Der die Vorfahrt missachtende PKW fuhr ohne anzuhalten weiter. Zu einem Zusammenstoß mit diesem kam es nicht. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder silbernen Kombi gehandelt haben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem grau / silbernen Kombi geben? Zeugen, oder der Kombi-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

